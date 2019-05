So unglaubliche lange dauert die Pressekonferenz!

Im Gegensatz zu Sony setzt Microsoft auch in diesem Jahr wieder auf einen großen E3-Auftritt und hat einen eigenen Media Showcase bereits bestätigt. Dieser könnte dabei wohl zum längsten derartigen Auftritt des Unternehmens überhaupt avancieren.

Microsoft hat das Xbox Media Briefing anlässlich der E3 2019 ja bereits bestätigt und wird die Pressekonferenz in altbekannter Manier zum Start in die Messewoche abhalten. Ein Leak legte bereits nahe, dass unter anderem die Next-Gen-Xbox neben Project xCloud sowie dem Spiele-Line-up für Xbox One Thema sein wird. Das wiederum hat ganz offensichtlich auch Auswirkungen auf die Dauer der Veranstaltung.

Für gewöhnlich dauern die Xbox-Pressekonferenzen zur wichtigen amerikanischen Branchenmesse immer rund 90 Minuten. Diese eineinhalb Stunden waren zumindest in den letzten Jahren immer die Benchmark, doch 2019 könnte Microsoft womöglich einen drauf setzen und euch deutlich mehr Zeit abverlangen.

Wer das Media Briefing live im Netz verfolgen möchte, der muss sich dieses Jahr rund 30 Minuten mehr Zeit einplanen, denn Xbox Brazil hat jetzt bestätigt, dass die Pressekonferenz am 9. Juni 2019 um 22:00 Uhr deutscher Zeit dieses Mal satte zwei Stunden dauern soll. Die Veranstaltung hat damit das Zeug zur längsten Pressekonferenz in der Geschichte Microsofts auf dem Event.

Sollten sich die Leaks bewahrheiten, dann wird Microsoft nicht nur die nächste Xbox sowie First-Party-Titel wie Gears 5, Age of Empires 4 und möglicherweise Fable 4 zeigen; zu Letzterem verdichteten sich unlängst die Anzeichen weiter, als das Spiel auf Mixer Erwähnung fand. Auch Third-Party-Hits wie Cyberpunk 2077 oder ein neuer Capcom-Titel sollen gezeigt werden.

Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen im Vorfeld natürlich auf dem Laufenden und berichten wie gewohnt ausführlich von der E3 in Los Angeles.