Ein Leak hat die neue Xbox One S ohne Laufwerk gezeigt. So sieht das Gerät aus, das ist der Launch-Termin und diese Spiele sind vorinstalliert:

Sie ist inzwischen fast schon ein offenes Geheimnis: Die neue Xbox One ohne Laufwerk. Durch einen neuen Leak von Windows Central sind nun einige handfeste Details zum kommenden Gerät aufgetaucht, darunter der Release-Termin, der Name und einige vorinstallierte Spiele. Denn die können natürlich nur noch heruntergeladen werden. Die Xbox One S All-Digital wird demnach schon am 7. Mai erscheinen.

Mit an Bord sind drei der größten und wichtigsten Xbox-Spiele in - natürlich - digitaler Form. Dabei handelt es sich um Minecraft, Sea of Thieves und Forza Horizon 3. Ja genau, nicht Teil 4!

Ein Boxart, das von Windows Central bearbeitet wurde, um die Quelle zu schleiern gibt es ebenfalls schon. Ganz klar lässt sich Microsofts wichtigstes Anliegen ausmachen: Dem Kunden zu verdeutlichen, dass hier keine Disks benötigt werden. Abgesehen davon sieht die Xbox One S All-Digital exakt so aus wie das Pendant mit Laufwerk... nur eben ohne ein solches. Hinsichtlich des nahen Launch-Termins dürfte Microsoft die neue Konsolenvariante im April ankündigen.