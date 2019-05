Entsprechende Gerüchte gab es schon länger im Netz, doch nun ist es wirklich offiziell: Microsofts Spiele-Netflix, der Xbox Game Pass, wird künftig nicht mehr nur für Xbox One, sondern auch für den PC verfügbar sein.

Für ein monatliches Entgelt bekommen Xbox-Gamer im Rahmen des Xbox Game Pass Monat für Monat neue Vollversionen und Spiele an die Hand, die mitunter gar recht aktuell sind. Microsofts First-Party-Titel sind beispielsweise auch vom Release weg über den Dienst auf der Xbox One erhältlich.

Das Geschäft mit derartigen Abo-Modellen ist zuletzt spürbar gewachsen und Microsoft hatte schon kommuniziert, das Angebot des Xbox Game Pass künftig ausbauen zu wollen. Jetzt hat man Nägel mit Köpfen gemacht und im Vorfeld der E3 2019 angekündigt, dass es das Spiele-Abo schon bald auch auf Windows 10 PC geben wird.

In der entsprechenden Ankündigung betont man, dass der Game Pass hierfür speziell an die Bedürfnisse des PC angepasst worden sei; den Namen hält dieser aber auch auf dieser Plattform bei. Wie auch auf der Xbox One wird es auch auf dem PC Monat für Monat frische Spiele geben.

Zum Launch soll der Xbox Game Pass für den PC über 100 Spiele für Windows 10 umfassen. Unterstützt wird die Initiative unter anderem von den Third-Party-Unternehmen Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox Interactive, SEGA und weiteren. Laut Microsoft kooperiert man mit über 75 Entwicklern und Publishern.

Das Abo wird euch Spiele der Xbox Game Studios nicht nur direkt zum PC-Release bringen, sondern umfasst auch einen 20-prozentigen Nachlass auf Käufe im Microsoft Store für Windows sowie 10 Prozent auf DLC-Inhalte. Weitere Details sollen auf der E3 2019 in Los Angeles bekannt gegeben werden.