Microsoft hat die Bühne der Game Awards 2018 genutzt um weitere Titel für das hauseigene Spiele-Netflix Xbox Game Pass anzukündigen. Noch in diesem Monat erwarten euch demnach neun weitere Vollversionen.

Bereits unlängst kündigte Microsoft ja erste Titel via Xbox Game Pass für den aktuellen Monat Dezember an, doch das war längst noch nicht alles. Während man im Vormonat auf dem Fan-Event X018 noch eine ganze Latte weiterer Spiele für den November bestätigte, nutzte man nun die Game Awards 2018, um das Spiele-Line-up im Dezember ausgiebig zu erweitern.

Zu den bereits bekannten Dezember-Spielen gesellen sich für Abonnenten demnach satte neuen weitere Titel dazu, darunter auch durchaus namhafte Titel. Schon heute gibt es Ashen und Mortal Kombat X neu, nächste Woche folgt unter anderem Pro Evolution Soccer 2019. Und auch das Indie-Darling Below ist in diesem Monat mit von der Partie.

Die neuen Titel beim Xbox Game Pass im Dezember im Überblick:

Auch in diesem Jahr läutet Microsoft auf der Xbox One wieder den "Winter of Arcade" ein.