Noch bevor es einen Nachfolger zur Xbox One gibt, legt Microsoft offenbar die aktuelle Heimkonsole noch einmal neu auf - dieses Mal ohne Laufwerk. Entsprechende Gerüchte gab es zuvor bereits.

Schon vor geraumer Zeit hatte der für gewöhnlich sehr gut informierte Brad Sams von Thurrott.com berichtet, dass Microsoft vor dem Xbox-One-Nachfolger auch noch ein neues Modell der Xbox One selbst präsentiert wird. Schon Ende letzten Jahres berichtete man daher über ein mögliches neues Modell ohne Disc-Laufwerk - und genau dieses könnte nun unmittelbar vor der Veröffentlichung stehen.

Wie WindowsCentral jetzt unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, solll die Xbox One S ohne Disc-Laufwerk, die aktuell unter dem Codenamen Xbox Maverick entsteht, nun einen finalen Namen sowie einen groben Termin erhalten haben. Microsoft soll das gute Stück ohne Laufwerk demnach als "Xbox One S All-Digital Edition" voraussichtlich Anfang Mai 2019 auf den Markt bringen. Vorbestellungen sollen bereits ab Mitte April 2019 entgegen genommen werden. Der Release der neuen Hardware soll weltweit nahezu simultan erfolgen.

Microsoft testet mit einem Modell ohne Disc-Laufwerk neue Fahrwasser aus, nachdem man für solche Pläne vor dem Release der Xbox One seiner Zeit einen wahren Shitstorm geerntet hatte. Mittlerweile ist das digitale Geschäft aufgeblüht und Spieler würden mit einem solchen Modell künftig vollständig auf digitale Spielvarianten zurückgreifen sowie auf klassische Retail-Versionen vollständig verzichten. Das passt insoweit in den Geschäftsplan von Microsoft, als dass das digitale Abo-Angebot Xbox Game Pass weiter wachsen soll. Zudem entwickeln die Redmonder mit Project xCloud auch einen Game-Streaming-Dienst. Für Käufer hätte eine Disc-lose Variante den Vorteil, dass diese Konsole wohl noch einmal günstiger im Handel zu haben sein dürfte; die Rede ist hier von einem weiteren Preisnachlass von bis zu 100 Dollar auf den bisherigen Preis.

Neben der Xbox One S All-Digital Edition soll Microsoft außerdem auch eine Fortnite Edition der Xbox One planen, welche ein spezielles Design aufweist. Noch ist aber unklar, ob es sich dabei um eine Xbox One S oder Xbox One X handelt.