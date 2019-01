Auf der CES 2019 hat Microsoft einige Details über die Technik bestätigt, die in der nächsten Xbox (Project Scarlet) stecken werden.

Nach der CES 2019 dürfte ziemlich klar sein, dass Microsoft auch in Project Scarlet und möglicherweise auch in der zweiten spekulierten Xbox ohne Laufwerk, die noch in diesem Jahr erscheinen soll, Komponenten von AMD stecken werden. Phil Spencer sprach sich auf der Bühne der Messe für die gute Zusammenarbeit aus, die auch in Zukunft schätze. Da die Kooperation zu Innovationen geführt habe, die man heute umsetzen könne, sei AMD für "künftige Plattformen" besonders wichtig. Er freue sich darauf, mehr davon in Zukunft zeigen zu können, doch konkrete Details wurden leider nicht genannt.

Schon Ende letzten Jahres gab es erste Hinweise darauf, das Project Scarlet mit AMD-Prozessoren laufen wird. Lisa Su, Firmenleitung, deutete an, dass auch künftig Komponenten für neue Konsolen entwickelt werden und dass sie mit einem signifikanten Wachstum für 2020 rechnet, was auf einen Release neuer Konsolen hindeutet.

Das legen auch die Gerüchte eines Analysten nahe, der ebenfalls von AMD-Komponenten ausgeht: Demnach soll die PS5 mit einem Achtkernprozessor der AMD-Ryzen-Serie ausgestattet sein und Spiele in nativer 4K-Auflösung mit 60 fps wiedergeben, ohne die Grafik selbst nach unten anzupassen. Passend dazu sollen auch PSVR mit einer neuen Version und überarbeitete Move-Controller sowie Handschuhe in Arbeit sein