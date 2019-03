Eine Folge von "Inside Xbox" gab es in diesem Jahr ja bereits, nun steht die zweite Episode in 2019 bevor. In der kommenden Ausgabe wird sich Vieles auch rund um Halo drehen.

Wer nun auf eine ausgiebigere Vorstellung von Halo Infinite gehofft hat, wird jedoch enttäuscht sein, denn im Fokus steht ein anderes Produkt. Microsoft versprach im Vorfeld der neuen Ausgabe des Sendeformats nun nämlich "aufregende Neuigkeiten" rund um die bereits für Xbox One erhältliche Halo: The Master Chief Collection. Gerüchte drehen sich schon um eine möglichke PC-Version des bislang der Xbox One vorbehaltenen Spielepakets. Halo Infinite dürfte erst im Rahmen der E3 2019 ein größeres Thema werden.

Wenn die neue Folge von "Inside Xbox" am 12. März 2019 um 23:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt wird, dann wird es aber auch noch weitere Inhalte geben. Unter anderem soll es Eindrücke und Infos zum Survival-Titel DayZ sowie zu One Piece: World Seeker geben. Und auch der Xbox Game Pass darf wie gewohnt nicht fehlen, so dass weitere Spiele bekannt gegeben werden, die es noch im März 2019 für Abonnenten obendrauf gibt.

Dem Vernehmen nach soll die neue Folge von "Inside Xbox" rund eine Stunde lang dauern. Einen ersten Teaser könnt ihr euch im Folgenden ansehen.

Halo: The Master Chief Collection erschien ursprünglich im Jahr 2014 für die Xbox One. Seither hat 343 Industries das Halo-Spielepaket mit diversen Updates, Bugfixes und Verbesserungen versehen; zuletzt erhielt das Spiel beispielsweise auch Unterstützung der leistungsstarken Xbox One X spendiert.