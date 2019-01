Im vergangenen Jahr hat Microsoft das Format "Inside Xbox" zurück gebracht und in regelmäßigen Abständen in der Show über kommende Xbox-Highlights berichtet. Jetzt kehrt das mit Nintendo Direct vergleichbare Format erstmals im Jahr 2019 zurück.

Nach der Weihnachtspause nimmt die Spielebranche im Jahr 2019 langsam aber sicher wieder mehr Fahrt auf. Auch Microsoft kommt nun mit einem ersten Event zurück aus der Pause, denn nun wurde die erste Ausgabe von "Inside Xbox" im Jahr 2019 angekündigt.

Das im vergangenen Jahr weitestgehend monatlich abgehaltene Format bekommt seine erste Episode 2019 erst im Februar spendiert, nämlich am 05. Februar 2019. In der kommenden Woche soll diese dann ab 23:00 Uhr deutscher Zeit via YouTube, Twitch, Mixer und weiteren Plattformen zu sehen sein. Entgegen des sonstigen monatlichen Rhythmus ist es dann die erste Folge seit längerer Zeit, denn die letzte Episode war tatsächlich als Live-Show im Rahmen des Fan-Events X018 in Mexico City im November 2018 zu sehen.

Was könnt ihr nun von der ersten Ausgabe 2019 erwarten? Im Fokus scheint das vermeintliche Action-Epos Crackdown 3 zu stehen, das als Headliner fungiert und später im Februar erscheinen soll. Auch Creative Director Joseph Staten soll sich die Ehre geben und mehr Infos zur Kampagne des Spiels preisgeben.

Darüber hinaus wird es auch neue Details zum erst unlängst ausführlich vorgestellten Prügelspiel Mortal Kombat 11 von NetherRealm Studios geben; vermutlich handelt es sich dabei um die Ankündigung eines weiteren Charakters. Zu den weiteren für einen Auftritt bestätigten Titeln zählen Tom Clancy's The Division 2, Jump Force, Metro Exodus, Sea of Thieves, Astroneer und Journey to the Savage Planet. Das Line-up kann sich also durchaus sehen lassen. Und am Ende wartet ja dann auch noch die Ankündigung neuer Titel für den Xbox Game Pass.