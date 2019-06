Heute Abend um 22:00 Uhr startet Microsofts E3 Showcase durch und die Anzeichen verdichten sich, dass die Redmonder tatsächlich ihre Next-Gen-Konsole Xbox Scarlett ausführlich vorstellen werden.

Mit Spannung wird Microsofts E3 Showcase am heutigen Sonntagabend erwartet, schließlich erhoffen sich die Spieler erste handfeste Eindrücke zur Next-Gen-Konsole, die gegenwärtig unter dem Codenamen Xbox Scarlett entwickelt wird. Dass diese tatsächlich eine tragende Rolle spielen wird, darauf liefert nun Microsoft selbst mehr als deutliche Hinweise.

Zuletzt haben die Redmonder nämlich mehrere farbenfrohe Teaser-Bilder und -Videos zum E3-Auftritt veröffentlicht, und in diesen Materialien ist ein deutlicher Hinweis auf die Scarlett versteckt. So finden sich dort diverse Codes, die sich zu einer Farbe im RGB-Farbraum kombinieren lassen.

There is a hidden message in the Xbox countdown to E3.



RGB(255,36,0)



Color name: *Scarlet*



:)



Thanks to @Rand_al_Thor_19. pic.twitter.com/6lzjdacKGM