Entsprechende Spekulationen gab es zuletzt ja bereits im Netz, nun ist es offiziell: Microsoft bringt mit dem Xbox Game Pass Ultimate ein neues Angebot heraus.

Die Gerüchte sollten sich in diesem Fall mal wieder bewahrheiten: Microsoft hat im Rahmen der gestrigen Ausgabe von "Inside Xbox" nun tatsächlich Nägel mit Köpfen gemacht, was den Xbox Game Pass Ultimate betrifft. Das neue Service-Angebot machte zuvor gerüchteweise im Netz die Runde und wird nun exakt so auch umgesetzt.

Was erwartet euch im Rahmen des neuen Xbox Game Pass Ultimate? Microsoft verknüpft beim neuen Abomodell einfach den bisherigen Xbox Game Pass mit einer Gold-Mitgliedschaft bei Xbox Live. Interessierte Xbox-Gamer müssen künftig also nicht mehr beide Abos getrennt voneinander abschließen, sondern können sich diese in einem Aufwasch mit einem Rabatt sichern.

Der US-Preis für den Xbox Game Pass Ultimate wurde mit 14,99 Dollar bestätigt. Damit sparen US-Gamer pro Monat beachtliche fünf Dollar, denn der Game Pass sowie eine Gold-Mitgliedschaft bei Xbox Live kosten bislang monatlich jeweils 9,99 Dollar. Die offizielle Bekanntgabe des europäischen Preises steht noch aus, dieser könnte sich jedoch bei rund um die 12,99 Euro bewegen. Der Release ist noch 2019 geplant, einen konkreten Starttermin blieb man zunächst aber noch schuldig.