Eigentlich konnte sich das Spiele-Line-up des Xbox Game Pass im Juli ohnehin bereits sehen lassen, doch Microsoft setzt noch einmal einen drauf und liefert euch sechs weitere Neuzugänge in diesen Tagen!

Schon vor einiger Zeit wurden die Juli- Neuzugänge beim Spieleabo Xbox Game Pass seitens Microsoft bekannt gegeben. Das Line-up war dabei durchaus umfangreich und hatte bereits mehrere namhaftere Spiele zu bieten. Dennoch ruht sich Microsoft nicht aus und hat jetzt noch einmal nachgelegt.

Noch in diesem Monat dürfen sich alle Abonnenten demnach über sechs weitere Titel im Rahmen ihres Abos freuen - und die haben es in sich. Ab dem morgigen 17. Juli geht es mit Night Call eher noch weniger namhaft los, doch schon am 18. Juli folgen mit Metal Gear Solid V: The Phantom Pain sowie The Banner Saga 3 zwei gelungene und bekannte Spielevertreter.

Anschließend müsst ihr euch eine Woche gedulden, bis am 25. Juli 2019 noch einmal drei weitere Spiele folgen. Dazu zählt allen voran Resident Evil 4, aber eben auch das Prügelspiel Killer Instinct: Definitive Edition sowie For the King.

Bereits zuvor waren im Juli unter anderem Mittelerde: Schatten des Krieges, LEGO City Undercover oder Dead Rising 4 zum Xbox Game Pass dazu gestoßen.