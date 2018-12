Bereits kurz vor Weihnachten machte ein mutmaßlicher Leak die Runde, wonach sich gleich drei verschiedene Varianten des Xbox-Nachfolgers bei Microsoft in der Mache befinden könnten. Auch der renommierte Marktanalyst Michael Pachter hat sich nun zur Thematik geäußert und wagt eine Prognose.

Wenn es darum geht, die Zukunft von Plattformen möglichst detailliert vorherzusagen, dann kommt Marktanalysten eine wichtige Rolle zu. In der Spielebranche macht dabei vor allen Dingen der renommierte Vetreter Michael Pachter von sich reden, der schon mit vielen seiner Prognosen durchaus nah am endgültigen Ergebnis lag. Auch zum Nachfolger der Xbox One hat er sich nun zu Weihnachten geäußert.

Nachdem kurz vor den Feiertagen aufgrund eines Leaks schon das Gerücht die Runde machte, dass es mit Scarlet, Anaconda und Lockhart gleich drei unterschiedliche Modelle der nächsten Xbox geben könnte, schlägt Pachter nun in die gleiche Kerbe.

Geht es nach dem Marktanalysten, dann wird Microsoft wohl in jedem Fall mindestens zwei Varianten der neuen Konsole auf den Markt bringen: eine Streaming-Variante ohne Laufwerk und eine leistungsstärkere klassische Konsole inklusive Laufwerk. Auf der Streaming-Plattform könnte Microsoft womöglich auch auf eine Festplatte verzichten und nur noch auf Streaming setzen. Das würde eine günstige Fertigung und damit auch einen günstigen Einstiegspreis von beispielsweise etwa 100 US-Dollar ermögliche, so Pachter.

Spieler mit hohen technischen Ansprüchen würden bei dem Griff zu dieser Konsolen-Variante jedoch etwas enttäuscht, denn diese müssen dann wohl ohne High-End-Features auskommen. In den Genuss von diesen dürften laut Pachter dann nur Käufer der klassischen Konsole inklusive Laufwerken kommen, die für 400 Dollar in den Handel kommen und dann nicht nur eine native 4K-Auflösung, sondern auch 240 Frames pro Sekunde unterstützen könnte. Zudem soll diese Konsole als weiteres Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Streaming-Variante auch Virtual Reality unterstützen.

Ob es dann von der klassischen Konsole auch mehrere Modelle geben könnte, wie in dem letzten Leak nahegelegt, dazu wollte und konnte sich Pachter indes nicht weiter äußern. Allerdings wäre er gegenwärtig dann doch eher stark verwundert, würden Microsoft oder auch Sony mehr als zwei Modelle einer neuen Konsole auf den Markt bringen.