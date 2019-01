Es gibt wieder frischen Spielenachschub auf der Xbox One! Larry "Major Nelson" Hryb verkündete nun die nächsten abwärtskompatiblen Klassiker früherer Tage, wobei dieses Mal Strategie-Fans unter euch auf ihre Kosten kommen.

Mit Command & Conquer: Rivals startete unlängst ja ein neues Mobile-Spin-Off der einst so bekannten und erfolgreichen Strategiereihe; zudem widmet sich Electronic Arts auch einen Remake des Klassikers. Wer vorab nochmal in die guten alten Echtzeit-Strategie-Zeiten abtauchen möchte, der kann das nun auf der Xbox One tun.

Larry "Major Nelson" Hryb bestätigte nun nämlich via Twitter, dass ab sofort gleich mehrere Klassiker der Reihe auf der Xbox 360 jetzt auch auf der Xbox One funktionieren - der Abwärtskompatibilität der Konsole sei Dank. Konkret handelt es sich dabei um Command & Conquer 3: Tiberium Wars sowie um Command & Conquer: Alarmstufe Rot 3.

Die beiden Titel kommen in das Programm aber nicht alleine, sondern bringen jeweils auch die veröffentlichten Add-ons mit. Somit könnt ihr auch Command & Conquer 3: Kanes Rache und Command & Conquer: Alarmstufe Rot 3 - Commander's Challenge auf der Xbox One zocken. Für Strategie-Futter am Wochenende ist somit also gesorgt! Wer die Discs noch besitzt, kann diese einfach einwerfen und loslegen; ansonsten könnt ihr nun natürlich auch die digitalen Varianten auf eure Xbox One herunterladen.

Für Fans bleibt somit nur noch abzuwarten, bis wann die angekündigten Remaster des Originals sowie von Command & Conquer: Alarmstufe Rot auf dem PC aufschlagen werden. Wir halten euch auf dem Laufenden!