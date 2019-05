Microsoft hatte ja schon vor einiger Zeit betont, dass man für die diesjährige E3 in Los Angeles "Großes" geplant habe. Damit ist nicht nur die mutmaßliche Vorstellung der Next-Gen-Xbox gemeint, sondern auch das üppige Line-up an First-Party-Titeln.

Sony konnte auf der PlayStation 4 vor allen Dingen mit etlichen gelungenen Exklusivspielen aus den eigenen Reihen punkten und auch Microsoft intensiviert seine Bemühungen in diese Richtung nun auf der Xbox One. Auf der bevorstehenden E3-Pressekonferenz Mitte Juni wird das Unternehmen demnach die bislang größte Anzahl an hauseigenen First-Party-Titeln auf dem Event zeigen.

Das bestätigte nun Xbox-Chef Phil Spencer, der sich via Twitter zu Wort meldete. "Wir haben 14 Titel der Xbox Game Studios in diesem Jahr in der Show", nennt Spencer gar eine konkrete Anzahl an Spielen, die im Rahmen des Xbox Media Briefings am 09. Juni zu sehen sein wird. "Das sind mehr First-Party-Titel als wie jemals zuvor in der Show hatten."

Just finishing our final E3 rehearsal here with the team in Redmond. Feel really good about the briefing. Lots to show. We have 14 Xbox Game Studios games in the show this year, more first party games than we've ever had in the show. Fun times. #XboxE3