Zum Black Friday gibt es die Xbox One S bei einigen Händlern günstig wie nie. Wenn ihr wisst wie, zahlt ihr weit unter 100 Euro.

Wer weiß wie, kann am heutigen Black Friday so einiges beim Kauf einer neuen Konsole sparen. Einige Händler, darunter Media Markt und Saturn, bieten die Xbox One S in der All Digital Version für unter 100 Euro an. Wer mit Paydirekt zahlt, verringert die zu bezahlende Summe von 99,99 Euro noch einmal um zehn Euro. Summa summarum macht das gerade einmal 89,99 Euro. Aber es geht noch günstiger.

Bei Otto könnt ihr euch die Konsole ohne Laufwerk für rekordverdächteige 79,05 Euro sichern. Dafür müsst ihr euch allerdings als Neukunden registrieren und die beiden Gutscheincodes 12703 und 80779 verwenden. Nicht mal für den Versand müsst ihr zahlen. Günstiger wird es die Xbox One S vor Ende ihrer Laufzeit vermutlich nicht mehr geben.

Wer nach etwas Mehrwert sucht, findet auf Ebay ein Media-Markt-Angebot der Xbox One S in ihrer 1-TB-Ausführung inklusive Star Wars Jedi: Fallen Order für 159,79 Euro. Gebt dafür beim Bezahlvorgang den Gutscheincode PREISOPT6 an. Wenn ihr euch auch hier die Verstandkosten sparen wollt, müsst ihr als Versandart "Click & Collect" wählen, um das Gerät in einer Filiale eurer Wahl abzuholen.