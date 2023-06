Es war abzusehen, jetzt ist es aber auch offiziell verbrieft: Microsoft kehrt der zwischenzeitlich betagteren Xbox One den Rücken und wird für die Plattform keine weiteren First-Party-Spiele mehr liefern.

Wer darauf hoffte, noch den ein oder anderen Xbox-Exklusivtitel auch nativ auf der Xbox One zocken zu können, dürfte enttäuscht sein: Microsoft hat in einem Interview nun offiziell bestätigt, dass man die Entwicklung von First-Party-Spielen für die ältere Konsolengeneration zwischenzeitlich eingestellt hat und keine weiteren Titel mehr für die Xbox One veröffentlichen werde.

Das geht aus einem Statement von Matt Booty, Head of Xbox Game Studios, in einem Interview mit Axios hervor. "Wir sind zur neunten Generation weitergezogen", sagt Booty, der damit die Xbox Series X/S meint. Sollten Spieler weiterhin auf der Xbox One zocken wollen, so würden diese Zugang zu neueren Spielen künftig nur noch über Microsofts Cloud-Gaming - und damit nicht mehr als nativen Xbox-One-Titel - erlangen. "Auf diese Wart und Weise halten wir den Support [der Xbox One] aufrecht", so Booty weiter.

Auf die im November 2013 veröffentlichte Xbox One folgte sieben Jahre später im November 2020 die Xbox Series X/S. Rund zweieinhalb Jahre im neuen Konsolenzyklus lässt Microsoft die Xbox One damit gewissermaßen fallen. Neuere Spiele wie das unlängst vorgestellte neue Fable wurden ohnehin bereits für die neue Generation angekündigt, jetzt ist aber klar, dass es auch keine sonstigen Xbox-One-Einzelfälle aus dem Hause der Xbox Game Studios mehr geben wird.

Im gleichen Interview bekräftigte Booty übrigens auch, dass man entgegen anderslautender Gerüchte weiter an der schwächeren (und günstigeren) Xbox Series S festhalten werde.