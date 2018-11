Kampfpreis! So günstig kriegt ihr jetzt die Konsole

Xbox One S

Wow, das ist billig! Aktuell haut Saturn die Xbox One S zum absoluten Kampfpreis raus. Diverse Bundle sind sowohl online als auch in den Märkten stark reduziert.

Im Rahmen der Cyber-Monday-Woche hat die Elektronikkette Saturn ein starkes Angebot für alle, die noch auf der Suche nach einer Xbox One sind. Denn derzeit bietet der Händler das Modell Xbox One S mit einem satten Rabatt an – und ein Spiel gibt es sogar noch obendrauf.

Sowohl online als auch in den lokalen Märkten bekommt ihr die Konsole allein oder gleich mit Software aktuell für 166 Euro. Dabei könnt ihr aus folgenden Bundles wählen (Stand: 19.11., 14.10 Uhr):

Xbox One S 1TB Konsole

Xbox One S 1TB Konsole + 2. Controller

Xbox One S 1TB Konsole + PlayerUnknown's Battlegrounds

Xbox One S 1TB Konsole Starter Bundle

Xbox One S 1TB Konsole + Fortnite

Xbox One S 1TB Konsole + Forza Horizon 4

Besonders das Paket aus Konsole und dem aktuellen Rennspiel-Hit Forza Horizon 4 ist preislich ein Knaller: Ihr spart im Vergleich zum normalen Kauf von Konsole und Spiel rund 226 Euro! Die Aktion mit den oben genannten Bundles läuft noch bis kommenden Sonntag, den 25. November.