Schon zum zweiten Mal in dieser Woche gibt es eine neuen Schwung an Spielen, die nun mit Microsofts Xbox One kompatibel sind. Mit dabei sind dieses Mal der erfolgreiche Shooter Half-Life 2 sowie weitere Valve-Titel.

Nachdem zuvor in dieser Woche bereits die Kult-Shooter Crysis, Crysis 2 und Crysis 3 mit der Xbox One von Microsoft kompatibel wurden, folgten nun noch weitere namhafte Titel binnen dieser woche. Dabei kommen einmal mehr Shooter- und Action-Fans auf ihre Kosten.

Wie nun nämlich bekannt wurde, sind gleich mehrere Xbox-360-Spiele aus dem Hause von Valve Software ab sofort kompatibel mit der Xbox One, allen voran natürlich Half-Life 2: Episode 2 im Rahmen der Orange Box.

Dazu gesellen sich außerdem auch Portal: Still Alive sowie die beiden erfolgreichen Koop-Shooter Left 4 Dead und Left 4 Dead 2. Im Rahmen der Orange Box kommen zudem auch noch Portal und Team Fortress 2 dazu, die sich jetzt ebenfalls auf der Xbox One zocken lassen.

Alle Valve-Titel unterstützen auch das Feature "Xbox 360 Enhanced for Xbox One X", wurden also zudem auch noch für die leistungsstärkere Xbox One X optimiert und sehen dort noch schicker aus. Die Bibliothek der abwärtskompatiblen Spiele ist damit mittlerweile auf über 500 Xbox-360-Titel und 32 originale Xbox-Titel angewachsen; 21 Spiele sind gesondert für die Xbox One X optimiert verfügbar.