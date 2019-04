Mit dem Xbox Game Pass ist Microsoft durchaus erfolgreich unterwegs, weshalb man das Angebot künftig offenbar mit einer Ultimate-Variante ausbauen möchte. Wir bringen euch hier über das neueste Gerücht auf den aktuellen Stand.

Erfolgreich hat Microsoft sein Spiele-Netflix Xbox Game Pass etabliert, doch künftig möchte man den Weg noch weiter gehen und ausbauen. Ein neues Gerücht besagt nun, dass es in absehbarer Zeit das neue Angebot Xbox Game Pass Ultimate geben soll.

Während der aktuelle Xbox Game Pass in den USA derzeit mit 9,99 US-Dollar zu Buche schlägt, soll die neu geplante Ultimate-Variante fünf Dollar mehr und damit 14,99 Dollar pro Monat kosten. Was sollen Spieler für den Aufpreis von fünf Dollar im Gegenzu erhalten? Laut dem Gerücht wird in diesem Kontext eine Gold-Mitgliedschaft bei Xbox Live mit dem Game Pass gekoppelt. Anstatt ein eigenständiges Xbox Live Gold-Abo abzuschließen, könnt ihr euch dieses vergünstigt via Xbox Game Pass Ultimate als Abonnent sichern.

Spekulationen um ein neues Bundle aus Xbox Live Gold und Xbox Game Pass gab es schon länger, durch das neueste Gerücht nehmen diese nun aber noch einmal spürbar an Fahrt auf. Nachdem entsprechende Infos über den bekannten Microsoft-Leaker h0X0d bei Twitter aufgetaucht waren, nahmen diese später auch die für gewöhnlich gut informierten Brad Sams von Thurrott sowie das renommierte Online-Magazin The Verge auf.

Microsoft hingegen wollte zunächst keinerlei Stellungnahme abgene: "Wir äußern uns nicht zu Gerüchten und Spekulationen", heißt es seitens des Unternehmens standardmäßig. Eine offizielle Bestätigung lässt damit zunächst also weiter auf sich warten; kommt es jedoch tatsächlich so, dann ist für Abonnenten beider Dienste eine ordentliche Ersparnis drin.