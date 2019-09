Pünktlich zum Monatsanfang hat Microsoft nun die ersten Titel für den Xbox Game Pass im September bestätigt. Das Feld wird natürlich vom Blockbuster Gears 5 angeführt!

Das September-Line-up des Xbox Game Pass kann sich sehen lassen, einfach weil auch der neue Action-Hit Gears 5 im Spiele-Abo von Microsoft direkt enthalten ist. Es ist der bislang größte Exklusivtitel des Jahres 2019 auf der Xbox One. Darüber hinaus erhalten auch PC-Gamer den neuen Actiontitel von Entwickler The Coalition. Beim Spiele-Abo geht das Spiel zum regulären Release-Termin am 10. September live. Wer den Xbox Game Pass Ultimate abonniert hat, darf indes schon am 06. September loslegen.

Losgelöst von Gears 5 gibt es aber in der ersten September-Hälfte aber natürlich noch mehr Spielefutter für euch beim Game Pass. Ab dem heutigen 05. September steht Dead Cells von Motion Twins auf Xbox One und PC zur Verfügung. Auf der Xbox One gibt es mit Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3: Snake Eater zudem zwei HD-Remaster der äußerst populären und bekannten Stealth-Actionreihe für euch.

Weiter geht es am morgigen 06. September, der mit Creature in the Well einen Hack'n'Slash-Titel von Flight School Studio auf PC und Xbox One bringt. Am 12. September folgen dann Gonner: Blueberry Edition von Art in Heart sowie Enter the Gungeon von Dodge Roll.

Zu einem späteren, noch nicht näher benannten Zeitpunkt im September sollen außerdem auch Bad North: Jotuun Edition sowie Shadow Warrior 2 von Flying Wild Hog dem Xbox Game Pass hinzugefügt werden.