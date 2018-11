Die Heimkonsole Xbox One wird künftig bekanntermaßen auch die Steuerung via Maus und Tastatur unterstützen, allerdings nur in ausgewählten Spielen. Diesbezüglich wurden im Rahmen der X018 nun ebenfalls Details publik.

In der Sonderausgabe von "Inside Xbox" anlässlich der X018 in Mexico City an diesem Wochenende hat Microsoft weitere Details zur geplanten Unterstützung von Maus und Tastatur auf der Xbox One bekannt gegeben. Demnach soll das Feature schon in der kommenden Woche durchstarten.

Allerdings werdet ihr nicht jedes Spiel auf der Konsole dann mit diesen Steuerungsoptionen nutzen können. Vielmehr müssen Titel das Feature unterstützen und gesondert optimiert werden. Im Startzeitraum wird es ein Line-up von 14 Spielen geben, welche Gebrauch von Maus und Tastatur machen können, darunter auch der derzeit erfolgreichste Titel weltweit: Fortnite.

Passend zum Start des Features vergibt Microsoft das Siegel "Designed for Xbox", wenn Mäuse und Tastaturen speziell auch für die Xbox One angepasst wurden. Die Hardware mit diesem Logo ist laut den Redmondern speziell für den Einsatz im Wohnzimmer und am Schreibtisch entwickelt worden und erscheint mit einem individuellen Xbox-Key und dem Dynamic-Lighting-Feature. Bei der Umsetzung des neuen Features ist Razer der exklusive Hardware-Partner, der die speziellen Produkte im Rahmen der CES im Januar vorstellt.

Folgende Titel werden Maus und Tastatur auf der Xbox One zum Start des Features und in der näheren Zukunft unterstützen: