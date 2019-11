Wer es mit Microsoft hält, für den wird die aktuelle Woche durchaus noch interessant. Es steht nämlich das hauseigene Event X019 auf dem Programm - und zum Start wird es sogar einige Neuankündigungen geben.

Im Laufe dieser Woche wird Microsoft den Startschuss für das hauseigene Xbox-Event X019 geben. Am Donnerstag, den 14. November soll es um 21:00 Uhr deutscher Zeit eine neue Episode von "Inside Xbox" geben, wie die Redmonder nun über soziale Medien bestätigten. Wer nicht live in London vor Ort ist, kann sich also im Netz Infos zu den einzelnen Neuheiten für Windows 10 und Xbox One abholen.

Im Rahmen des Events sollen insgesamt 12 Titel der Xbox Game Studios gezeigt werden. Darunter befinden sich auch neue First-Party-Spiele, die im Rahmen von "Inside Xbox" angekündigt werden.

Außerdem nutzt Microsoft wie gewohnt die Event- bzw. Inside-Xbox-Bühne, um auch die nächsten neuen Titel für den Xbox Game Pass vorzustellen. Und: Außerdem soll es "große" Neuigkeiten rund um den eigenen Game-Streaming-Dienst Project xCloud geben.

Wer an der X019 in London teilnimmt, der wird vor Ort mehr als 24 Spiele anspielen können. Darunter befinden sich auch kommende Titel wie Age of Empires 2: Definitive Edition, DOOM Eternal, Capcoms Project Resistance oder Star Wars Jedi: Fallen Order. Neben den Spielestationen gibt es auch etliche Panels mit Entwicklern, auf denen dann weitere neue Details zu einzelnen Titeln bekannt gegeben werden.

Die X019 findet in der Copper Box Arena im Queen Elizabeth Olympic Park in London vom 14. bis 16. November statt.