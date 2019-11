Im Vorfeld der X019 hatte Microsoft angekündigt, dass der Game-Streaming-Dienst Project xCloud eine zentrale Rolle in der Sonderausgabe von "Inside Xbox" einnehmen wird. Dementsprechend gab es auch allerhand Neuigkeiten zum Stadia-Konkurrenten.

Microsoft hat auf der X019 in London angekündigt, dass der hauseigene Game-Streaming-Dienst im kommenden Jahr 2020 auch auf Windows 10 PC durchstarten soll. Die Erweiterung des Angebots auf diese neue Plattform ist ein wesentlicher Teil der Planungen von Microsoft. Bislang ist Project xCloud nur in einer begrenzten Preview-Form für Android-Geräte in den USA, Großbritannien und Korea verfügbar.

Die lokale Einschränkung will man ebenfalls angehen und so wurde publik, dass 2020 auch weitere Märkte mit Project xCloud bedient werden sollen. Konkret nannte man in diesem Kontext Indien, Japan und Westeuropa - womit auch Deutschland, Österreich und die Schweiz Kandidaten für einen hiesigen Launch sind.

Wenn es soweit kommt, wird auch die Spieleauswahl deutlich üppiger ausfallen als bisher. Schon der jetzige erste öffentliche Test wird nun um mehr als 50 neue Titel erweitert, darunter First-Party-Spiele wie Crackdown 3, Halo Wars 2 oder State of Decay 2 sowie auch Third-Party-Titel wie Devil May Cry 5, Madden NFL 20 oder die Borderlands: The Handsome Collection.

In Zukunft visiert Microsoft noch viele weitere Plattformen an, schließlich soll Project xCloud die Streaming von Xbox-One-Titeln auf allen Geräten ermöglichen, die ihr so nutzt. Dafür arbeitet man nach eigener Aussage mit etlichen Partnern zusammen.

Eine weitere Neuigkeit mutet gar etwas überraschend an: Project xCloud wird künftig auch Bluetooth-Controller unterstützen und so bestätigte Microsoft nicht nur den Support von Razers Junglecat für Mobilgeräte, sondern auch Sonys DualShock 4 als mögliches Eingabegerät.