Obwohl Xbox Project Scarlett gestern Abend der Hardware-Star auf Microsofts E3-Briefing war, spielte auch der Game-Streaming-Dienst Project xCloud in der Veranstaltung eine Rolle. Zum Stadia-Konkurrenten gibt es Neuigkeiten.

Schon vor zwei Jahren hatte Microsoft erstmals Arbeiten an einem ambitionierten Game-Streaming-Dienst namens Project xCloud offiziell angekündigt. Seither habe man die Technik stets verfeinert und weiterentwickelt, so dass diese nun in den Startlöchern stehe.

Der Startschuss für den Google-Stadia-Konkurrenten wird dabei noch vor dem Launch der Xbox Project Scarlett fallen, wie Microsoft anlässlich der E3 2019 in Los Angeles betonte. Erste Testläufe des neuen Streaming-Dienstes sind bereits in dieser Woche auf der Branchenmesse möglich und die breitere Öffentlichkeit soll sich von diesem ebenfalls noch im laufenden Jahr 2019 überzeugen können.

So gab Microsoft bekannt, dass Project xCloud via Xbox-Preview-Programm im Oktober 2019 durchstarten soll - und damit rund ein Jahr vor dem Release der Xbox Scarlett. Der neue Dienst setzt dabei voll auf die Cloud und soll unter anderem das Zocken von Xbox-Titeln auf mobilen Endgeräten ermöglichen. Microsoft will Gaming überall und zu jeder Zeit, unabhängig von der gewählten Plattform ermöglichen - so wie eben auch Google Stadia.

Auf der E3 2019 sind Testläufe mit Hellblade: Senua's Sacrifice oder Halo 5: Guardians auf Smartphones oder Tablets möglich. Allerdings ließ man ein wichtiges Thema weiter offen: den Preis. Stadia startet für 10 Dollar pro Monat, daher bleibt abzuwarten, ob sich Microsoft ähnlich platziert. Eine Möglichkeit wäre künftig sicherlich auch, Project xCloud in das ultimative Service-Paket Xbox Game Pass Ultimate einzubinden.