Eigentlich wurden auch die neuen Spiele im Rahmen des Xbox Game Pass immer in monatlichem Rhythmus bekannt gegeben, doch in diesem Jahr scheint Microsoft davon nicht mehr soviel zu halten. Stattdessen überrascht man mit immer mehr zusätzlichen Titeln. So gibt es nun überraschend noch einmal drei Neuzugänge.

Schon rund um den Jahreswechsel hatte Microsoft das Line-up des Xbox Game Pass für den Janaur 2019 bekannt gegeben und die Neuzugänge bekannt gegeben. Das dachte man zumindest, denn in der vergangenen Woche gab es überraschend mit Ultimate Marvel vs. Capcom 3 bereits einen weiteren Neuzugang zum Spieleportfolio. Aber auch damit hat es sich im Januar 2019 nun noch nicht.

Larry "Major Nelson" Hryb gab über die offizielle Webseite nun bekannt, dass ihr euch nun noch einmal über drei weitere Spiele als Abonnent freuen dürft. Den Anfang macht dabei We Happy Few, das es ab dem 17. Januar im Rahmen des Game Pass gibt. Das Spiel war erst im August letzten Jahres veröffentlicht worden; zuvor war dieses als Early-Access-Variante schon seit 2016 erhältlich. Der Mix aus Rollenspiel und Survival-Titel stammt von Compulsion Games; das Studio wurde 2018 von Microsoft aufgekauft.

Noch etwas namhafter wird es in der Woche darauf am 24. Januar 2019, denn dann dürft ihr euch über Mittelerde: Mordors Schatten freuen. Dabei handelt es sich um das 2014 veröffentlichte Spiel, das zu überzeugen wusste und im Jahr 2017 mit Mittelerde: Schatten des Krieges einen Nachfolger erhalten hat.

Am gleichen Tag kommen Action-Fans mit dem abgedrehten Saints Row: The Third auf ihre Kosten. Der Titel rundet das Triumvirat der Neuzugänge ab. Zuvor waren im Januar beispielsweise auch schon Just Cause 3, ARK: Survival Evolved oder die erste Episode von Life is Strange 2 verfügbar geworden.