Microsoft erweitert das Angebot des mittlerweile ja auch auf dem PC verfügbaren Xbox Game Pass im Oktober um frische Titel. Wir verraten euch hier, welche Spiele ihr noch diesen Monat innerhalb eures Abonnements zocken dürft.

Nach dem regulären Xbox Game Pass für Konsolen bedenkt Microsoft nun auch die PC-Spieler und hat nun das Oktober-Line-up für Abonnenten auf dem heimischen Rechenknecht bekannt gegeben. Etliche neue Spiele stehen im Rahmen des Angebots im weiteren Monatsverlauf zur Verfügung, darunter auch das Sci-Fi-Rollenspiel The Outer Worlds.

The Outer Worlds ist ein neues Sci-Fi-Rollenspiel von Obsidian Entertainment, das aus der First-Person-Perspektive gespielt wird und am 25. Oktober erscheint. Pünktlich dazu dürft ihr via Xbox Game Pass auch die PC-Fassung genießen und euch im Singleplayer-Titel am äußersten Rand der Galaxis austoben, nachdem ihr dort mit eurem Raumschiff gestrandet seid.

Daneben gibt es aber auch noch etliche weitere namhafte PC-Titel. Das vollständige Oktober-Line-up des Xbox Game Pass für PC sieht wie folgt aus:

F1 2018

Lonely Mountains Downhill

Minit

The Outer Worlds

Saints Row IV: Re-Elected

State of Mind

Stellaris

Im Gegenzug verlässt auch ein Spiel den Xbox Game Pass für PC, nämlich Sinner: Sacrifice for Redemption. Auf das Boss-Battle-Action-Rollenspiel müsst ihr künftig verzichten.