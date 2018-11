Kurz vor Weihnachten baut Microsoft das Angebot des Spiele-Netflix Xbox Game Pass auch im Dezember weiter aus. Wir verraten euch, welche Titel im kommenden Monat neu mit von der Partie sind.

Anlässlich des Fan-Fests X018 in Mexico City hatte Microsoft in Sachen Xbox Game Pass ja schwere Geschütze aufgefahren und gleich 16 Spiele für den Abodienst angekündigt. Dieses ohnehin schon opulente neue Spiele-Line-up wird im kommenden Monat Dezember nun um weitere neue Titel ergänzt.

So kündigte der Konsolenhersteller aus Redmond heute drei weitere Titel für den Xbox Game Pass an. Diese lassen sich dank der neuen iOS- und Android-App dann auch bereits auf dem Weg nach Hause per Fernsteuerung auf eurer Xbox One installieren.

Der Startschuss für das neue Dezember-Line-up fällt bereits am heutigen 29. November, denn ab sofort könnt ihr auf The Gardens Between via Game Pass zurückgreifen. Dabei handelt es sich um ein surreales Rätselabenteuer, in dem ihr die beiden Freunde Arina und Frendt durch eine geheimnisvolle Welt schöner Garteninseln steuert und Puzzle lösen müsst.

Weiter geht es dann am 04. Dezember mit Mutant Year Zero: Road to Eden; das taktische Abenteuerspiel steht damit direkt zum Release auch für Game-Pass-Abonnenten zum Download bereit und lässt euch in rundenbasierte Kämpfe in einer postapokalyptischen Welt eintauchen. Den vorläufigen Abschluss findet das Dezember-Aufgebot am 06. Dezember mit dem Koop-Shooter Strange Brigade, in dem es euch in die dunkelsten Ecken Ägyptens verschlägt, wo sich eine mythologische Bedrohung manifestiert. Im Stil der 1930er Jahre gilt es diese fortan zusammen mit Freunden zu bekämpfen.