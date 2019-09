Für die erste Hälfte des aktuellen Monats September hat Microsoft bereits die Neuzugänge beim Xbox Game Pass vorgestellt, doch auch in den verbleibenden Tagen dieses Monats bekommt ihr natürlich als Abonnent frisches Futter an die Hand. Hier gibt es einen Überblick über die nächsten Neuzugänge!

Microsoft spendiert Abonnenten des Xbox Game Pass auch in der zweiten Hälfte des Septembers wieder frisches Spielefutter. Wer sich das Spiele-Netflix auf der Konsole zugelegt hat, der darf bereits ab dem morgigen 19. September die nächsten Neuzugänge begrüßen.

Dabei handelt es sich einerseits um das Prügelspiel Jump Force, das sogar für die Xbox One X optimiert ist und euch mit allerhand Manga-Helden in den Kampf ziehen lässt. Andererseits gibt es auch für Metroidvania-Fans Nachschub, denn zudem gibt es ab dem gleichen Tag auch noch Bloodstained: Ritual of the Night für lau.

Weter geht es am 26. September mit drei weiteren Titeln. Die ersten beiden Spiele dieses Triumvirats, namentlich Bad North - ein Echtzeit-Strategie-Roguelite - und DiRT Rally 2.0, sind ebenfalls für die Xbox One X optimiert. LEGO-Fans dürfen sich zudem über LEGO Worlds im Rahmen des Abonnements freuen.