Diese Titel kommen in der ersten August-Hälfte

Der neue Monat August bricht an und Abonnenten des Xbox Game Pass fragen sich natürlich, was sich dieses Mal in Sachen Line-up tut. Microsoft hat daher nun die ersten Spiele bekannt gegeben, die den Dienst im neuen Monat bereichern.

Wie gewohnt war es Larry "Major Nelson" Hryb, der die neuen Spiele für den Xbox Game Pass in seinem Blog bekannt gegeben hat. Dabei deckt er zunächst die erste Hälfte des August ab, erfahrungsgemäß werden gegen Mitte des Monats dann weitere Neuzugänge für den laufenden Monat bestätigt.

Der Startschuss fällt schon am heutigen 01. August, an dem die beiden Titel Ashes Cricket sowie Pandemic und Downwell dazu kommen. Kurzum: Die ganz großen Namen fehlen zum Start in den neuen Monat leider.

Eine Änderung diesbezüglich bringt auch der nächste Schwung nur bedingt mit sich, denn ab dem 08. August folgen dann The Jackbox Party Pack 2 sowie das zumindest etwas namhaftere Space Hulk: Tactics. Den Abschluss in der ersten Monatshälfte markiert Slay the Spire ab dem 14. August.

Weitere Informationen und Details findet ihr im angesprochenen Blog-Eintrag bei Major Nelson.