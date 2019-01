Der Start ins neue Jahr 2019 ist geglückt und auch die Spielebranche nimmt langsam aber sicher wieder Fahrt auf. Das trifft auch auf Microsoft zu! Die Redmonder haben jetzt das Januar-Line-up beim Xbox Game Pass bekannt gegeben.

Abonnenten des Xbox Game Pass dürfen sich auch 2019 regelmäßig über neues Spielefutter im Rahmen ihres gebuchten Pakets freuen. Zum Jahresbeginn hat Microsoft nun das Line-up für den Januar 2019 bekannt gegeben - und das kann sich durchaus sehen lassen.

Bereits im Dezember ist die komplette erste Staffel von Life is Strange sowie das Spin-Off Life is Strange: Before the Storm im Zuge des Abodienstes verfügbar geworden, am morgigen 03. Januar 2019 folgt noch vor dem Release der zweiten Episode nun auch die erste Folge von Life is Strange 2. Auch die nachfolgenden Episoden 2 bis 5 sollen beim Xbox Game Pass verfügbar werden.

Ebenfalls ab dem morgigen 03. Januar 2019 verfügbar sind außerdem der Survival-Titel ARK: Survival Evolved von Stuiod Wildcard, in dem ihr auf einer Insel voller riesiger Dinosaurier überleben müsst, und der in Deutschland populäre Landwirtschafts-Simulator 17.

Ein Ende ist aber auch dann längst nicht in Sicht, denn ab dem 07. Januar 2019 folgt mit Absolver ein Kampftitel in einer wettbewerbsorientierten Online-Welt. Ab dem 10. Januar 2019 dürft ihr die offene Spielwelt des Action-Blockbusters Just Cause 3 ins Chaos stürzen und zudem wartet ein Katz- und Maus-Spiel im Weltraum in Aftercharge auf euch.

Insgesamt erhalten Abonnenten des Xbox Game Pass für ihr monatliches Entgelt mehr als 100 Titel an die Hand.