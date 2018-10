Der Oktober nähert sich dem Ende und es war nun für Microsoft an der Zeit, das Line-up der neuen Spiele beim Xbox Game Pass bekanntzugeben. Wir verraten euch, worauf ihr euch freuen dürft.

Im neuen Monat November gibt es von Microsoft dieses Mal fünf neue Spiele für alle Abonnenten des Xbox Game Pass dazu. Diese werden die anwachsende Liste an mittlerweile ja über 100 Vollversionen auf der Xbox One erweitern.

Ab dem 01. November dürft ihr euch demnach auf den Scharfschützen-Shooter Sniper Elite 4 ebenso freuen, wie auf die Olli Olli 2 XL Edition, den postapokalyptischen Bunker-Simulator Sheltered und das aciongeladene Adventure Rise and Shine freuen. Darüber hinaus gibt es ab dem 06. November direkt zum Verkaufsstart einen weiteren Titel eines Drittanbieters.

Der Indie-Publisher Wired Productions und Entwickler Caged Element kooperieren insoweit mit Microsoft und spendieren Abonnenten des Xbox Game Pass zum 06. November ihr neuestes Werk GRIP: Combat Racing. Auf Basis der Unreal Engine 4 unterstützt der Titel dabei auf der Xbox One X auch eine native 4K-Auflösung. Zu den weiteren Features zählen 15 bewaffnete Autos und 22 achterbahnartige Strecken auf fremden Welten.

Dieses Mal nur fünf Titel in einem Monat sagt ihr nun? Keine Sorge, das Ende der Fahnenstange ist damit noch nicht erreicht, denn zum Fanfest X018 verspricht Microsoft am 10. November weitere Neuzugänge beim hauseigenen Spiele-Netflix für die Xbox One. Stay tuned!