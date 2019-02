Im Rahmen der ersten Ausgabe von "Inside Xbox" in diesem Jahr hat Microsoft in der vergangenen Nacht das Line-up bei Xbox Game Pass im Februar bekannt gegeben.

Abonnenten von Microsofts Spiele-Netflix Xbox Game Pass dürfen sich auch im Februar über viel neues Spielefutter freuen. Bei "Inside Xbox" bestätigten die Redmonder nun die neu für den Dienst geplanten Spiele im noch jungen Februar.

Ab dem 07. Februar in dieser Woche dürft ihr euch demnach auf Lara Crofts aktuelles Abenteuer Shadow of the Tomb Raider freuen, also ein echtes Highlight. Dazu gesellt sich die komplette erste Staffel von The Walking Dead aus dem Hause Telltale Games und das BMX-Trickspiel Pumped BMX Pro.

Weiter geht es am 14. Februar: Eine Woche später erhaltet ihr die Xbox-One-Portierung des farbenfrohen de Blob, das ursprünglich einmal für die Wii im Jahr 2018 veröffentlicht wurde. Einen Tag später gibt es direkt zum Release das Xbox-exklusive Action-Epos Crackdown 3.

Auch damit ist aber noch nicht Schluss, denn noch einmal wird es dann im Februar namhaft. Am 21. Februar dürft ihr euch über Batman: Return to Arkham freuen; dieses Paket beinhaltet die für die Xbox One optimierten Remastered-Versionen von Batman: Arkham Asylum und Batman: Arkham City.