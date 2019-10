Diese Konsolen-Titel gibt es in der zweiten Oktober-Hälfte

Noch ist es relativ warm, doch der Wetterumschwung steht bevor. Passend zum Herbst sorgt Microsoft daher nun für Spielenachschub für alle Abonnenten des Xbox Game Pass auf der Konsole.

Zuletzt wurden ja bereits neue Titel für den Xbox Game Pass auf dem PC bekannt gegeben, jetzt werden wieder Abonnenten auf der Xbox One beglückt. In der zweiten Oktober-Hälfte hat Microsoft nun ein durchaus umfangreiches Line-up an neuen Titel geschnürt und nun vorgestellt.

Ab dem heutigen 23. Oktober stehen demnach bereits die ersten beiden Neuzugänge zur Verfügung. Dabei handelt es sich um das sportliche Lonely Mountains Downhill sowie um den Nachfolger von Hello Neighbor, namentlich Secret Neighbor. Ihr dürft euch also einerseits auf einen sportlichen Mountainbike-Titel sowie andererseits auf ein spannendes Multiplayer-Horrorspiel einstellen.

Schon morgen folgt mit Minit ein kleines Adventure im klassischen Game-Boy-Stil, ehe es ab dem 25. Oktober dann wirklich auch namhaft zugeht: Ab diesem Tag dürft ihr direkt das nagelneue Sci-Fi-Rollenspiel The Outer Worlds von Obsidian Entertainment zocken - ein Titel, den es übrigens auch im Xbox Game Pass auf dem PC gibt.

Den Abschluss markieren in diesem Monat dann das abgedrehte Afterparty sowie LEGO Star Wars III am 29. Oktober 2019. Und: Auch der erste Titel im kommenden Monat November steht bereits fest: Ab dem 07. November dürfen sich Abonnenten auf der Xbox One auf Subnautica freuen und Korallenriffe, finstere Seegräben und mehr unter Wasser erkunden.