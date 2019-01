Der Nächste bitte! Microsoft erweitert das Portfolio an abwärtskompatiblen Spielen auf der Xbox One und hat heute nun den nächsten Neuzugang in dieser Kategorie verkündet.

Mehrere hundert Titel umfasst die Liste der abwärtskompatiblen Spiele aus Xbox- und Xbox-360-Tagen, die sich mittlerweile auch auf Microsofts aktueller Plattform Xbox One zocken lassen. Dennoch finden die Redmonder in Zusammenarbeit mit Drittanbietern immer noch weitere Perlen, die für das Feature optimiert werden und das Angebot noch erweitern können.

In diesem Fall hat man sich mit den Machern von Ace Combat 6: Fires of Liberation zusammen getan, um den 2007 für die Xbox 360 veröffentlichten Titel nun auch auf der Xbox One verfügbar zu machen. Wer sich schon einmal auf den Release des neuen Ace Combat 7: Skies Unknown entsprechend einstimmen möchte, der kann sich im letzten Teil der Action-Simulation austoben.

Besser noch: Vorbesteller des angesprochenen Ace Combat 7, welches am 18. Januar 2019 auf der Xbox One erscheint, erhalten den letzten Teil sogar gratis. Wer sich vor dem morgigen Freitag zum Kauf entscheidet, kann sich den nun abwärtskompatiblen Vorgänger also als kostenfreies Goodie sichern und in die Serie eintauchen. Die entsprechende Promo-Aktion gab es schon zuvor, dank der neuen Abwärtskompatiblität des Spiels ist diese aber nun umso interessanter geworden.