Microsoft hat in der ersten Hälfte dieses Monats etliche neue Titel für den Xbox Game Pass veröffentlicht, darunter unter anderem den Shooter Wolfenstein II. In den nächsten Wochen gesellen sich weitere Vollversionen dazu, die nun bekannt sind.

Zuletzt hatten wir in Sachen Xbox Game Pass berichtet, welche Spiele den Abo-Service zum Ende des Monats Mai verlassen werden. Allerdings dürft ihr euch im Gegenzug natürlich auch über etliche Neuzugänge freuen, obwohl es solche bereits in der ersten Monatshälfte gab. In den kommenden Tagen erwarten euch beim Xbox Game Pass gleich acht Neuzugänge, darunter auch zwei Indie-Titel direkt zum erstmaligen Release.

Schon ab dem morgigen 23. Mai 2019 werdet ihr als Abonnent auf gleich zwei neue Spiele Zugriff erhalten, nämlich das Stealth-Actionspiel Metal Gear Survive sowie das rundenbasierte RPG The Banner Saga. Am 29. Mai 2019 folgt dann mit Void Bastards der erste der angesprochenen Indie-Titel direkt zum Release.

Es geht anschließend Schlag auf Schlag weiter: Der 30. Mai 2019 bringt euch das populäre Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight sowie mit Outer Wilds das zweite Indie-Projekt, das an diesem Tag erst veröffentlicht wird. Bei diesem handelt es sich um ein Survival- und Erkundungsspiel im Weltraum.

Und auch die ersten Titel des neuen Monats Juni hat Microsoft schon angekündigt. Ab dem 06. Juni 2019 dürft ihr euch auf das Koop-Action-RPG Full Metal Furies von Cellar Door Games ebenso freuen wie auf das Sequel The Banner Saga 2 von Stoic Studio. Ergänzt werden diese beiden Titel vom abgedrehten First-Person-Shooter Superhot.