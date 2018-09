Das sind die Games with Gold im Oktober

Xbox One

Anlässlich der aktuellen September-Ausgabe von "Inside Xbox" hat Microsoft nun bereits etwas früher die Games with Gold für Abonnenten von Xbox Live Gold im Oktober bekannt gegeben.

Microsoft hat zum Monatsende wieder den Anfang gemacht und nun das Line-up für den kommenden Monat Oktober bei Xbox Live Games with Gold bekannt gegeben. Larry "Major Nelson" Hryb übernahm anlässlich "Inside Xbox" via Twitter die Bekanntgabe, auf den ganz großen Blockbuster müsst ihr dieses Mal aber verzichten.

Gewissermaßen als Headliner darf da schon Overcooked gelten. Der Küchenkampf steht auf der Xbox One vom 01. bis 31. Oktober 2018 kostenlos für Abonnenten von Xbox Live Gold zum Download bereit. Der zweite reine Xbox-One-Titel ist darüber hinaus Victor Vran; das Action-Rollenspiel lässt sich vom 16. Oktober bis 15. November herunterladen.

Dazu gesellen sich wie gewohnt zwei Spiele für die Xbox 360, die sich dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One zocken lassen. Dabei handelt es sich einerseits um Stuntman: Ignition vom 01. bis 15. Oktober, andererseits um einen früheren Einsatz von Agent 47 in Hitman: Blood Money vom 16. Oktober bis zum 31. Oktober in der zweiten Monatshälfte.