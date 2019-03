Microsoft hat den Startschuss für neue Titel via Xbox Game Pass im März gegeben. Ab sofort sind vier neue Titel über den Abodienst erhältlich.

Abonnenten des Xbox Game Pass bekommen ein relativ aktuelles Actionspiel ab sofort im Rahmen ihrer Mitgliedschaft spendiert. Wie Microsoft heute via Twitter verlautbaren ließ, gehört ab sofort Just Cause 4 von Square Enix und den Avalanche Studios zum Spiele-Line-up des Abo-Service. Der Open-World-Actiontitel war erst im Dezember veröffentlicht worden.

Zuvor war via Xbox Game Pass bereits der Vorgänger Just Cause 3 verfügbar geworden. Nachdem die Verkaufszahlen des vierten Teils eher hinter den Erwartungen zurück blieben, könnte dem Spiel nun via Game Pass nun neues Leben eingehaucht werden.

Damit aber nicht genug, denn neben Just Cause 4 gibt es noch drei weitere Neuzugänge beim Xbox Game Pass zu verkünden. So gibt das postapokalyptische Abenteuer Fallout 4 sein Comeback beim Dienst, nachdem das Spiel schon einmal verfügbar war, vorübergehend aber aus der Bibliothek entfernt wurde. Daneben gibt es außerdem auch LEGO Batman 2: DC Super Heroes und F1 2018, so dass für viele Genre-Geschmäcker etwas dabei sein sollte.

Im März wird es nicht bei diesen vier Spielen bleiben; Microsoft hat schon jetzt weitere Neuzugänge noch in diesem Monat in Aussicht gestellt. Einen Überblick über alle im Game Pass enthaltenen Vollversionen findet ihr hier.