Heute Abend zeigt Sony eine neue Ausgabe des Videoformats "State of Play" und wird womöglich auch den Release-Termin für The Last of Us: Part II bekanntgeben. Microsoft will indes das Feld nicht kampflos räumen und hat nun kurzerhand ebenfalls eine neue Episode von "Inside Xbox" angekündigt.

In den vergangenen Tagen wurde vornehmlich über eine neue Ausgabe von Sonys Videoformat "State of Play" gesprochen, schließlich wird auch The Last of Us: Part II einen mittlerweile bestätigten Auftritt haben. Um Microsoft und die Xbox war es indes eher still, doch die Redmonder geben den heutigen Tag bzw. die Nacht nicht kampflos an Sony ab. Stattdessen wurde nun recht kurzfristig auch eine Episode von "Inside Xbox" angekündigt.

Während Sony bereits heute Abend um 22:00 Uhr mit der 20-minütigen Sendung loslegt, steigt die neue Folge von "Inside Xbox" heute Nacht um 0:00 Uhr deutscher Zeit - faktisch also schon am 25. September 2019. Gleichzeitig kündigte Microsoft auch erste Themen der neuen Episode an.

So dürft ihr "ein großes Update" zum Game-Streaming-Dienst Project xCloud ebenso erwarten, wie Neuigkeiten rund um den Xbox Game Pass. Aller Voraussicht nach stellt Microsoft die nächsten Blockbuster für das Spiele-Abo vor, die euch dann wohl in der ersten Hälfte des Oktobers erwarten werden.

Weitere Themen sind das Fan-Event X019, das im November in London stattfinden wird sowie das kommende Obsidian-Rollenspiel The Outer Worlds.