Xbox One

Anlässlich des bevorstehenden Black Friday reduziert Microsoft den Preis seiner Xbox-One- Konsolen. Wir listen euch die besten Angebote auf.

Natürlich ist auch Microsoft mit seiner Xbox-Familie bei den Black-Friday-Angeboten dabei. Dabei wurden sowohl die Preise auf die Xbox One X als auch die Xbox One S reduziert, zudem dürft ihr euch in den meisten Fällen gleich noch über ein Spiel im Bundle freuen. Das sind die besten Angebote:

Xbox One X + Star Wars Jedi: Fallen Order --- 349 Euro

Xbox One S + Star Wars Jedi: Fallen Order --- 199 Euro

Xbox One X + Forza Horizon 4 + LEGO Speed Champions (DLC) --- 349 Euro

Xbox One S + Forza Horizon 4 + LEGO Speed Champions (DLC) --- 199 Euro

Xbox One X - Gears 5 Limited Edition --- 349 Euro

Xbox One X Hyperspace Special Edition --- 349 Euro

Die genannten Preise beziehen sich auf den Kauf im offiziellen Microsoft-Store. Fügt ihr der Bestellung einen zweiten Xbox-One-Controller hinzu, erhaltet ihr auf diesen 20 Prozent Rabatt. Kauft ihr außerdem eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft für drei oder sechs Monate, gibt es auch diese günstiger:

3 Monate Xbox Live Gold --- 11,99 Euro

6 Monate Xbox Live Gold --- 27,99 Euro