Schon länger ranken sich Gerüchte um eine neue Xbox One S, die ohne Laufwerk daher kommt und nur noch auf digitale Inhalte zurückgreift. Diese kostengünstigere Plattform könnte nun unmittelbar vor der Vorstellung stehen.

Schenkt man einem neuen Bericht bei Winfuture Glauben, dann steht ein neues Modell der Xbox One S kurz vor der offiziellen Vorstellung. Um diese neue Konsole ohne Disc-Laufwerk rankten sich schon länger Gerüchte, nun soll Microsoft endlich Nägel mit Köpfen machen.

Unter dem Namen Xbox One S All-Digital soll das gute Stück noch im Laufe dieser Woche präsentiert werden; ein heißer Tipp wäre da insoweit die neue Ausgabe von "Inside Xbox", die am morgigen Dienstagabend ausgestrahlt wird. Weiterhin soll sich die Plattform schon bei mehreren Händlern entsprechend in den Datenbanken befinden und auch zeitnah veröffentlicht werden.

Interessierte Spieler müssen sich auch insoweit nicht mehr bis zur großen Branchenmesse E3 2019 in Los Angeles gedulden, sondern sollen die Xbox One S All-Digital schon ab dem kommenden Monat, womöglich ab dem 07. Mai 2019, kaufen können. Die neue Version der Heimkonsole soll der bisherigen Xbox One S im Übrigen sehr ähnlich sein und mit einer 1-TB-Festplatte daher kommen. Drei Spiele sollen vorinstalliert sein: Sea of Thieves, Forza Horizon 3 und Minecraft. Im Handel soll die Plattform zum Start für 229 Euro erhältlich sein. Preislich wäre die Disc-lose Konsole damit gar nicht mal spürbar billiger als die reguläre Xbox One S, wie das eigentlich erwartet worden war.

Ob es am Ende wirklich so kommt? Vermutlich werden wir schon am morgigen Dienstag mehr wissen.