Nicht nur Sony hat heute das Spiele-Line-up für den eigenen Abo-Service bekannt gegeben, sondern auch Konkurrent Microsoft. Wie gewohnt bekommt ihr via Xbox Live Gold gleich vier Spiele an die Hand und wir verraten euch hier, welche das im November sind.

Abonnenten von Xbox Live Gold dürfen sich auch im November wieder über gleich vier neue Spiele freuen, die es einen Monat lang kostenlos zu ergattern gibt - jeweils zwei für die Xbox One und die Xbox 360. Effektiv bekommt ihr auf der Xbox One aber alle vier Spiele, denn die Xbox-360-Klassiker können dank der Abwärtskompatibilität auch auf der aktuellen Microsoft-Heimkonsole gezockt werden.

Den Anfang macht auf der Xbox One Sherlock Holmes: The Devil's Daughter. Ihr schlüpft in die Rolle des berühmten Detektivs und jagt das Böse in den Straßen des viktorianischen Londons. Den Gameplay-Mix aus Nachforschungen, Action und Untersuchungen gibt es vom 01. bis 30. November auf der Xbox One.

Ab dem 16. November und anschließend bis Mitte Dezember könnt ihr euch für die aktuelle Konsole außerdem The Final Station sichern. Als Lokführer steuert ihr euren Zug durch eine postapokalyptische Welt. In den zerstörten Umgebungen trefft ihr auf allerhand Zombies und andere Bedrohungen. Euer Ziel: Die Überlebenden versorgen und überlebend den nächsten Bahnhof erreichen.

Für die Xbox 360 kommt mit Star Wars: Jedi Starfighter eine gehörige Portion Star Wars ins Spiel. Hier spielt ihr die Ereignisse nach, die zur Eskalation in Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger führten. Im Prototypen des Jedi-Starfighters müsst ihr komplizierte Manöver fliegen und den Störungen im Karthakk-System auf den Grund gehen.

Während es den Star-Wars-Titel in der ersten Monatshälfte von 01. bis 15. November gibt, könnt ihr euch ab dem 16. November bis Ende des Monats außerdem noch Joy Ride Turbo sichern. Hier dürft ihr Stunts ausführen und euch waghalsige Rennen mit Freunden liefern.

Xbox Live - November 2019 Games with Gold Trailer Auch Microsoft hat Nägel mit Köpfen gemacht, was das Spiele-Line-up bei Xbox Live Gold im November betrifft.