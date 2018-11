Die Games with Gold im Dezember

Der November geht langsam aber sicher zu Ende und der Dezember steht vor der Tür. Microsoft hat daher nun sein Line-up an kostenfreien Spielen via Xbox Live Games with Gold bekannt gegeben.

Auch zur Weihnachtszeit spendiert Microsoft allen Abonnenten von Xbox Live Gold wieder kostenfreie Spiele im Rahmen von Games with Gold. Wie gewohnt gibt es dabei je zwei Titel für die Xbox One und die Xbox 360, wobei die Last-Gen-Titel dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One auch auf der aktuellen Heimkonsole gezockt werden können.

Im Zeitraum vom 01. bis 31. Dezember könnt ihr euch als Gold-Mitglied das mysteriös angehauchte Rätselspiel Q.U.B.E. 2 zulegen. Ihr erwacht hier inmitten den Ruinen einer außerirdischen Landschaft und müsst ohne Erinnerung herausfinden, warum ihr dort gelandet seid. Dabei müsst ihr zahlreiche Rätsel lösen und könnt dank Manipulationshandschuhen die Struktur der Welt verändern.

Der zweite Titel für die Xbox One ist Never Alone; diesen gibt es vom 16. Dezember bis zum 15. Januar 2019 auf der aktuellen Heimkonsole. Inmitten eines ewig andauernden Schneesturms kommt ihr der Geschichte und Kultur der nordamerikanischen Ureinwohner näher.

Etwas namhafter wird es mit dem ersten Titel auf der Xbox 360, denn bei diesem handelt es sich um das bekannte BioWare-Rollenspiel Dragon Age II, welches ihr euch im Zeitraum vom 01. bis 15. Dezember auf Xbox 360 und - wie erwähnt - auch Xbox One sichern könnt. Ansonsten werden im Zeitraum vom 16. bis zum 31. Dezember auf den beiden Konsolen auch Action-Fans bedient, denn dann könnt ihr in Mercenaries: Playground of Destruction ein zwielichtiges Militärregime zu Fall bringen.