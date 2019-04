Xbox Games with Gold

Der April ist fast zu Ende und der Mai steht vor der Tür. Damit wird es auch wieder Zeit für die nächsten kostenfreien Spiele für Abonnenten von Xbox Live Gold.

Microsoft legt wie immer vor und hat nun die kostenfreien Spiele für Abonnenten von Xbox Live Gold bekannt gegeben. Im Rahmen der Games with Gold bekommt ihr im Mai demnach wie gewohnt vier neue Titel an die Hand - jeweils zwei für Xbox One und Xbox 360, wobei die Xbox-360-Titel dank der Abwärtskompatibilität der aktuellen Heimkonsole auch auf dieser spielbar sind.

Auf der Xbox One gibt es vom 01. bis zum 31. Mai Marooners für lau. Beim zweiten Xbox-One-Titel handelt es sich um The Golf Club 2019, das dann zumindest etwas namhafter ausfällt. Dieser Titel ist vom 16. Mai bis zum 15. Juni 2019 zu haben. Insgesamt dürften Xbox-Gamer aber eher enttäuscht vom Mai-Line-up sein.

Daran ändern auch die beiden Xbox-360-Titel nichts, die eher nicht zu den absoluten Blockbustern zählten. In der ersten Monatshälfte bis zum 15. Mai bekommt ihr Earth Defense Force: Insect Armageddon an die Hand, ab dem 16. Mai bis zum Monatsende folgt dann noch Comic Jumper. Beide Spiele sind wie gesagt auch auf der Xbox One spielbar.