Die kostenlosen Games-with-Gold-Spiele für die Xbox im April fallen eher durch Unauffälligkeit auf. Highlights sind aber unter den älteren Spielen zu finden.

Das April-Line-up der Games with Gold hat keine wirklich neuen Titel der Xbox One zu bieten, interssanter sind da schon die alten Spiele für Xbox und Xbox 360, die sich aber auch auf der aktuellen Konsolengeneration zocken lassen. In der ersten Monatshälfte erhaltet ihr das originale Star Wars: Battlefront II (1. bis 15. April), das 2005 von Pandemic Studios und LucasArts veröffentlicht wurde. Ebenfalls einen Blick wert ist Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 (16. bis 30. April), das erstmals 2007 für die Xbox 360 erschienen ist. Beide Titel sind dank Abwärtskompatibilität auch mit der Xbox One spielbar.

Die Riege der Xbox-One-Titel stellen das 2016 veröffentlichte The Technomancer. Das Science-Fiction-Action-RPG des französischen Studios Spiders könnt ihr vom 1. bis zum 30. ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Vom 16. April bis zum 15. Mai gesellt sich Outcast: Second Contact hinzu. Das Remake des Klassikers aus dem Jahr 1999 erschien 2017.