Das sind die Games with Gold im September

Sony hat ja vorgelegt und zwei Top-Titel via PlayStation Plus im September angekündigt. Jetzt zieht Microsoft mit seinen Games with Gold im neuen Monat nach.

Microsoft wird im September wie gewohnt wieder vier Titel via Games with Gold kostenfrei für Abonnenten zur Verfügung stellen. Das Line-up mag insgesamt nicht ganz so namhaft sein, wie dies bei Sony im neuen Monat der Fall ist, allerdings gab es durchaus auch schon eine schlechtere Spielauswahl.

Auf der Xbox One dürft ihr euch vom 01. bis 30. September 2019 Hitman: Die komplette erste Season zulegen; es handelt sich zugleich um den namhaftesten Vertreter im neuen Monat. In Person von Agent 47 dürft ihr an den unterschiedlichen Orten Paris, Sapienza, Marrakesch, Bangkok, Colorado und Hokkaido diverse Zielpersonen ausschalten.

Der zweite Xbox-One-Titel ist We Were Here und vom 16. September bis 15. Oktober erhältlich. Gefangen in einer verlassenen Burgt müsst ihr euch wahlweise mit einem Freund im Couch-Koop oder online auf eine abenteuerliche Flucht begeben.

Wie gewohnt erwarten euch außerdem zwei Xbox-360-Titel, namentlich Earth Defense Force 2025 vom 01. bis 15. September 2019 sowie Tekken Tag Tournament 2 vom 16. bis 30. September. Dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One könnt ihr diese beiden Klassiker auch auf der aktuellen Microsoft-Heimkonsole zocken.