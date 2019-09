Im Rahmen der letzten Ausgabe von "State of Play" hat Sony unter der Woche vorgelegt, Microsoft zog aber überraschend noch nicht in der nur wenige Stunden später ausgestrahlen Ausgabe von "Inside Xbox" nach. Jetzt liefern die Redmonder aber die Games with Gold für Oktober nach.

Eigentlich war die Bekanntgabe der neuen Games with Gold im Oktober bereits für die neue Ausgabe von "Inside Xbox" in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erwartet worden, doch Microsoft gab das neue Line-up für Abonnenten von Xbox Live Gold zunächst noch nicht preis. Wenige Tage später herrscht nun aber Klarheit.

Auf der Xbox One dürft ihr euch vom 01. bis zum 31. Oktober zunächst über Tembo the Badass Elephant freuen. Shell City wird im Titel belagert und nur der Elefant Tembo kann die Stadt retten. Etwas namhafter geht es dann ab dem 16. Oktober zu, denn bis zum 15. November könnt ihr euch dann das Horrorspiel Friday the 13th: The Game sichern. Heißt: Ihr dürft euch die legendäre Maske von Jason Voorhees überziehen und ahnungslose Teenager terrorisieren - oder als solche vor dem Kult-Killer fliehen.

Dazu gesellen sich wie gewohnt zwei Xbox-360-Titel, die dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One auch auf der aktuellen Heimkonsole gezockt werden können. In der ersten Oktober-Hälfte bis zur Monatsmitte gibt es Disney Bolt für euch. Vom 16. bis 31. Oktober ist dann das brutale Actionspiel Ninja Gaiden 3: Razor's Edge erhältlich.

Einen Trailer zu den neuen Games with Gold könnt ihr euch anbei ansehen. Seid ihr zufrieden mit dem Line-up?