Das sind die Games with Gold im Juni

Nachdem Sony gestern ausnahmsweise einmal vorgelegt hat, zieht Microsoft heute nach: Die Games with Gold im neuen Monat Juni stehen jetzt fest!

Abonnenten von Xbox Live Gold bekommen von Microsoft wie gewohnt gleich vier neue Spiele im Juni an die Hand, davon jeweils zwei für Xbox One und Xbox 360. Wie gewohnt sind die Xbox-360-Titel dank der Abwärtskompatibilität der aktuellen Heimkonsole aber auch auf der Xbox One spielbar.

Im Zeitraum vom 01. bis 30. Juni 2019 steht NHL 19 aus dem Hause EA Sports auf der Xbox One für euch bereit. Dabei handelt es sich um den aktuellsten Teil der populären Eishockey-Reihe, ehe im Spätsommer dieses Jahres dann NHL 20 folgen wird. Mit dabei sind auch mehr als 200 der größten Eishockey-Legenden rund um Wayne Gretzky und Co.

Beim zweiten reinen Xbox-One-Titel handelt es sich dann um Rivals of Aether, welches vom 16. Juni bis 15. Juli zum Download bereit stehen wird. Hier dürft ihr die Macht der vier Elemente beschwören und im Story-Modus die Mysterien des Planeten erkunden. Taktisches Geschick ist gefragt!

Der erste Xbox-360-Titel wird Portal: Still Alive sein, in dem ihr eine rabenschwarze Geschichte samt kniffliger Rätsel erleben dürft. Dieser Titel steht vom 01. bis zum 15. Juni zur Verfügung, ehe in der zweiten Monatshälfte mit Earth Defense Force 2017 ein Actionspiel für die Xbox 360 folgt. Den Trailer zum neuen Line-up könnt ihr euch anbei ansehen.