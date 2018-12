Kurz vor den Feiertagen und der Weihnachtspause hat Microsoft etwas früher als sonst die kostenlosen Spiele für Abonnenten von Xbox Live Gold im neuen Monat Januar bekannt gegeben.

Auch im neuen Jahr erhalten Abonnenten von Xbox Live Gold via Games with Gold natürlich wieder regelmäßig neue Spiele an die Hand. Die bevorstehende Weihnachtspause nimmt Microsoft nun zum Anlass, die entsprechende Ankündigung etwas vorzuziehen und die neuen Titel nun bereits bekanntzugeben.

Wie gewohnt gibt es im Januar wieder je zwei Spiele für Xbox One und Xbox 360, wobei die Spiele für die betagte Microsoft-Konsole dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One auch auf der aktuellen Heimkonsole gezockt werden können.

Auf der Xbox One steht im Zeitraum vom 01. bis zum 31. Januar 2019 Celeste zur Verfügung. Das Spiel erzählt die rührende Geschichte von Protagonistin Madeline, die sich beim Besteigen des namensgebenden Celeste-Bergs ihren inneren Dämonen stellt. Im Singleplayer-Abenteuer erwarten euch 700 unterschiedliche Etappen und Herausforderungen. Ab dem 16. Januar bis zum 15. Februar 2019 kommen Rennspiel-Fans auf der Xbox One auf ihre Kosten, denn dann kann WRC 6: World Rally Championship kostenfrei heruntergeladen werden.

In der ersten Hälfte des Januar gibt es auf der Xbox 360 mit Lara Croft: Guardian of Light ein Top-Down-Spin-Off der bekannten Actionreihe Tomb Raider. Das Spiel lässt sich auch zu zweit im Koop-Modus bestreiten und bietet euch eine konspirative Geschichte mit etlichen Rätseln, die es zu lösen gilt. Ab dem 16. Januar 2019 gibt es dann in der zweiten Monatshälfte außerdem den klassischen Shooter Far Cry 2. Als Söldner kämpft ihr dabei gegen korrupte Warlords in einem afrikanischen Konfliktland. Beide Titel sind - wie erwähnt - auch mit der Xbox One spielbar.



Xbox Live - Games with Gold January 2019 Trailer Microsoft hat kurz vor den Feiertagen die Games with Gold bei Xbox Live im Januar 2019 bekannt gegeben.