Der Januar neigt sich dem Ende entgegen und daher war es nun wieder an der Zeit für Microsoft, die neuen Spiele via Xbox Live Games with Gold im Februar bekanntzugeben. Wir verraten euch hier, was euch erwartet!

Wie gewohnt gibt es für Abonnenten von Xbox Live Gold wieder vier neue kostenfreie Vollversionen im kommenden Monat Februar zum Download. Dabei gibt es zwei reine Xbox-One-Spiele ebenso wie zwei Xbox-360-Titel, die dank der Abwärtskompatibilität der Microsoft-Heimkonsole aber auch auf der Xbox One gezockt werden können. Insgesamt gibt es also vier Vollversionen für die aktuelle Plattform.

Im Zweitraum vom 01. bis zum 28. Februar steht das im Retro-Stil gehaltene Action-RPG Bloodstained: Curse of the Moon auf der Xbox One bereit. In diesem Titel schlüpft ihr in die Rolle des Dämonenbezwingers Sangetsu und geleitet diesen durch ein großes actionreiches Abenteuer. Zur Mitte des Monats erwartet euch ab dem 16. Februar bis zum 15. März 2019 dann außerdem noch Super Bomberman R auf der aktuellen Konsole. Hier bekommt ihr eine Neuauflage des Retro-Klassikers an die Hand, in dem ihr euch mit Freunden oder im Story-Modus mit dem fiesen Emperor Buggler messen dürft. Neben dem klassischen Multiplayer gibt es auch einen neuen Grand-Prix-Modus.

Noch namhafter geht es in Sachen Xbox-360-Titeln zu, denn in der ersten Monatshälfte gibt es vom 01. bis 15. Februar Assassin's Creed: Rogue von Ubisoft für lau. Auf den Spuren der Assassinen-Vorfahren dürft ihr New York erkunden und euch den Gefahren des arktischen Meeres stellen.

Ebenfalls für Xbox 360 - und dank Abwärtskompatibilität für Xbox One - gibt es außerdem Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy; dieser Titel steht dann in der zweiten Monatshälfte zwischen dem 16. und 28. Februar 2019 auf den beiden Plattformen zum Download bereit und lässt euch als einen der Erben Luke Skywalkers die Jedi-Ausbildung als Padawan absolvieren.