Genau rechtzeitig zur Road to Wrestlemania soll der neue Teil der Wrestling-Simulation WWE 2K24 im März erscheinen. Publisher 2K und Entwickler Visual Concepts haben für uns aber jetzt schon mal den Vorhang zur Seite gezogen und uns einen ersten Blick auf das Spiel werfen lassen.

Wie so oft mit Spielen, die eine aktuelle Jahreszahl im Namen tragen (also sowas wie EA Sports FC 2024 und nicht Anno 1602), hält WWE 2K24 im Großen und Ganzen an der Formel des Vorgängers fest und bietet hauptsächlich viele kleine Erweiterungen zu bekannten Modi oder Quality-of-Live-Verbesserungen.

Zusätzlich zu den bisher schon nutzbaren „Waffen“ wie Klappstühlen könnt ihr jetzt auch noch Mülltonnen, Gitarren und Mikrofone mit in den Ring nehmen (und diese auch werfen), im Backstage-Bereich findet sich mehr zerstörbare Umgebung, und springt ihr vom obersten Ringseil aus auf Gegner, die außerhalb davon stehen, könnt ihr nun mehrere Wrestler gleichzeitig treffen. Wahrscheinlich werden aber nur den Hardcore-Fans solche nebensächliche Details auffallen wie dasjenige, dass backstage jetzt ein Getränkeautomat steht, der eine Flasche fallen lässt, wenn ihr euren Kontrahenten dagegenknallt.

Ein paar richtig dicke Neuerungen

Neben dem unzähligen Kleinkram gibt es aber auch ein paar richtig dicke Neuerungen. Gleich vier neue Arten von Matches finden ihren Weg ins Spiel. Ein Gauntlet-Match beginnt zunächst mit zwei Gegnern im Ring, doch alle paar Minuten kommt ein weiterer Superstar dazu. Das führt zu Kämpfen mit bis zu acht Wrestlern gleichzeitig, die so lange gehen, bis nur noch einer davon steht.

Mein persönliches Highlight sind aber die Ambulance Matches. Ziel ist es hierbei nicht, den Gegner auf die Matte zu schicken, sondern ihn in einen bereitstehenden Krankenwagen zu bugsieren. Während meiner Anspiel-Session prügelte mich “Stone Cold” Steve Austin persönlich erst krankenhausreif und sorgt anschließend dafür, dass ich auch ganz sicher den Weg zum Rettungswagen finde. Ein netter Kerl!

Ebenfalls angekündigt sind noch Guest Referee Matches und Casket Matches, bei denen man sein Gegenüber ohne Umweg über die Klinik direkt in einen offenen Sarg befördern muss. Weitere Details zu den neuen Arten von Kämpfen gibt es allerdings erst in den kommenden Wochen. Außer Ambulance war auch für uns noch keine davon spielbar.

Besonderes Augenmerk hat der Showcase Modus verdient. Im Vorgänger WWE 2K23 drehte sich der noch um die Karriere von John “You Can’t See Me” Cena. Diesmal gibt es gleich eine ganze Geschichtsstunde in Sachen Wrestling. Zum 40. Jubiläum der Wrestlemania, der wichtigsten und größten Veranstaltung im Wrestling überhaupt, widmet sich der “Showcase of the Immortals” ganz den spektakulärsten Matches der Veranstaltung.

Historische Sternstunden des Wrestlings

Ich entscheide mich als erstes für den Kampf “Ravishing” Rick Rude gegen The Ultimate Warrior von 1989. Erledigt ihr während des Kampfes bestimmte Aufgaben, die den Abläufen der originalen Kämpfe nachempfunden sind, schaltet ihr weitere Belohnungen und Videosequenzen frei. Allerdings sind diese Herausforderungen teilweise schon ziemlich knackig. Zumindest ich als Anfänger war ganze zehn Minuten mit “Jetzt verpass dem Ultimate Meathead einen Irish Whip Pullback!” beschäftigt.

WWE 2K24 - Announcement Trailer Schon im März will das neue WWE 2K24 die Herzen von Wrestling-Fans höher schlagen lassen.

Dafür lohnen sich die Manöver aber auch. Als ich den Irish Whip Pullback (ich weiß bis heute nicht genau, was das eigentlich ist) dann endlich hinkriege, springt das Spiel plötzlich in die Fernsehaufnahme von 1989. Während ich mir noch überlege, ob diese kurzen Spandex-Badehosen wirklich praktisch sind, werde ich erneut Zeuge der Slingshot-Technologie. Mitten im Angriff wechselt die Grafik ganz sanft wieder von dem krisseligen 80er-Jahre-Fernsehbild in die eigentliche Spielegrafik. So sanft, dass ich mir erstmal unsicher bin, ob ich jetzt wirklich wieder an den Controller darf.

>> Krasse Finisher: Die 10 legendärsten Mortal-Kombat-Fatalities <<

Erst als mir der Ultimate Warrior die erste Backpfeife zimmert, fange ich hastig an, Buttons zu hämmern. Ganz unbemerkt läuft der Wechsel natürlich nicht ab, aber beeindruckend ist der fließende Übergang von Realfilmszenen und Spiel durchaus. Zum Glück sind diese Zwischenziele aber optional. Gewinnen könnt ihr auch, ohne ein einziges davon erreicht zu haben, nur auf die schönen Videos müsst ihr dann halt verzichten.

WWE 2K24 erscheint am 8. März für Playstation 4 und 5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Vorbesteller der Deluxe Edition dürfen bereits ab dem 5. März in den Ring steigen. Inhaltlich unterscheiden sich die verschiedenen Plattformen nicht, nur müsst ihr auf den Last-Gen-Konsolen kleine Einschränkungen in Sachen Grafik in Kauf nehmen.